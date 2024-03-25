Спрогнозирована геомагнитная буря

NOAA: недавняя вспышка на Солнце вызовет геомагнитную бурю

Специалисты Центра прогнозирования космической погоды NOAA в Боулдере, штат Колорадо (США), предсказали геомагнитную бурю, которую вызовет выброс плазмы от недавней вспышки на Солнце. Об этом сообщается на сайте организации.

Хотя у общественности нет причин для беспокойства, геомагнитная буря может прервать высокочастотную радиопередачу, например, с помощью самолетов, пытающихся связаться с вышками удаленного управления воздушным движением. Однако большинство коммерческих самолетов могут использовать спутниковую связь в качестве резервной.

У операторов спутников могут возникнуть проблемы с отслеживанием космических аппаратов, а в электросетях может возникнуть индуцированный ток. В то же время в высоких широтах возникнут подходящие условия для наблюдения за полярным сиянием.

23 марта лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что на Солнце произошла крупная вспышка. Специалисты допустили приход от Солнца тяжелых частиц, влияющих на космические аппараты.