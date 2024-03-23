Ученые заявили о крупной вспышке на Солнце

Ученые заявили о высоком риске магнитных бурь после крупной вспышки на Солнце

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что на Солнце произошла крупная вспышка. Эксперты допускают, что их могло быть две, передает РИА Новости.

Специалисты уточнили, что вспышку высшего балла X зарегистрировали на Солнце сегодня ранним утром по московскому времени. Событие началось в 5 утра. По данным на 07:20 утра вспышечные по-прежнему наблюдались.

Ученые добавили, что в ближайшее время резко изменится радиационное состояние околоземного пространства. Они допустили приход тяжелых частиц от Солнца, влияющих на космические аппараты.

«Плазменные облака, оказывающие наибольшее влияние на магнитное поле Земли и вызывающие, в том числе магнитные бури, в зависимости от скорости придут к орбите Земли поздним вечером в воскресенье или в первой половине дня понедельника», — предупредили в ИКИ РАН.

Ранее в РАН предсказали серию мощных геомагнитных вспышек. Череда вспышечных событий, как предсказывают ученые, окажется довольно затяжной.