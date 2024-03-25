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17:55, 25 марта 2024Моя страна

Жерар Депардье прилетит на официальное открытие ресторана в Сибири

Жерар Депардье прилетит в Новосибирск на официальное открытие ресторана осенью

Фото: Thierry Roge / Globallookpress.com

Французский актер Жерар Депардье запланировал прилететь в Сибирь на официальное открытие своего ресторана. Об этом сообщает местный портал Gorsite.

Ресторатор Денис Иванов рассказал, что артист посетит Россию осенью. «Примерно в сентябре. Когда будет известна точная дата — обязательно сообщим», — пояснил он.

22 марта стали известны детали открытия в Новосибирске ресторана «Жерарня». Выяснилось, что заведение имеет три зала и рассчитано на 100 посадочных мест. В проект инвестировали около 120 миллионов рублей. В настоящий момент ресторан работает в техническом режиме, чтобы отладить все процессы.

В феврале 2023 года имеющий российское гражданство Жерар Депардье заявил, что события на Украине не повлияли на его отношение к России. «Я все еще русский. Я люблю русскую культуру. Если я люблю страну, то только за ее культуру», — рассказал он.

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      Мария Винар
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