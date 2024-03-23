В Сибири открылся первый ресторан Жерара Депардье

В Новосибирске открылся ресторан Жерара Депардье за 120 миллионов рублей

В Новосибирске 22 марта открылся первый ресторан французского актера Жерара Депардье. Об этом сообщает новосибирская редакция «Аргументы и факты».

Уточняется, что заведение открылось в историческом особняке купца Сурикова и получило название «Жерарня». Оно имеет три зала и рассчитано на 100 посадочных мест. Интерьер одного из залов напоминает парижский ресторан, которым владел Депардье.

Как передает источник, в ресторан инвестировали около 120 миллионов рублей. Одна из отличительных деталей проекта — большая модульная двухуровневая угольная печь, в которой можно жарить и коптить блюда одновременно.

В феврале 2023 года имеющий российское гражданство Жерар Депардье заявил, что события на Украине не повлияли на его отношение к России. «Я все еще русский. Я люблю русскую культуру. Если я люблю страну, то только за ее культуру», — рассказал он.