48-летнюю участницу Spice Girls сняли в образе жены мафиози на улице

Британская певица, автор песен, актриса и телеведущая Мелани Браун, более известная как Мел Би, появилась на публике в образе жены мафиози. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци сняли 48-летнюю участницу Spice Girls на улице, когда она направлялась на мероприятие по продвижению своих мемуаров под названием Brutally Honest. На полученных кадрах звезда предстала в укороченном пальто с леопардовым принтом и поясом на талии и джинсовых ботфортах на шпильках, со шнуровкой и аппликациями.

Фото: TheImageDirect.Com / Legion-media.ru

Кроме того, знаменитость взяла с собой сумку бренда Louis Vuitton с ручками сверху, надела массивные солнцезащитные очки и серьги-кольца. Также она завязала волосы в высокий хвост и подчеркнула губы вишневой помадой.

В январе сообщалось, что наряды эстетики mob wife («жена мафиози») стали новым трендом в 2024 году. Данный стиль вдохновлен образами жен мафиози из фильмов. Последовательницы модного течения в том числе носят шубы и платья с анималистическими принтами и массивные золотые украшения.