56-летняя Николь Кидман сменила имидж и показала результат фанатам

Австралийская и американская актриса Николь Кидман сменила имидж и показала результат фанатам. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя звезда «Мулен Руж!» поделилась серией снимков, на которых запечатлела себя с новой прической. На размещенных кадрах знаменитость предстала в черной кожаной куртке бренда Balenciaga и с короткими волосами. Кроме того, она выкрасила их в блонд.

Поклонники оценили преображение кумира в комментариях под постом, который набрал более 92 тысяч лайков. «Здесь ты выглядишь так, как будто тебе 24 года», «Мне очень нравится твой новый образ», «Лучшая стрижка в твоей жизни, Николь!», «Вечная красота Николь Кидман», «Королева», — писали они.

Ранее Николь Кидман снялась в откровенном образе для американской версии журнала Elle. Тогда актриса позировала перед камерой в комплекте нижнего белья черного цвета, который состоял из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой.

