56-летняя Николь Кидман снялась в нижнем белье и чулках для журнала

56-летняя актриса Николь Кидман снялась в нижнем белье и чулках для журнала Elle

Австралийская и американская актриса Николь Кидман снялась в откровенном образе для американской версии журнала Elle. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 56-летняя знаменитость предстала перед камерой лежащей на зеркале. На ней надет комплект нижнего белья черного цвета, состоящий из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. Кроме того, она примерила капроновые чулки с подтяжками и перчатки выше локтя.

На других фото звезда популярного телесериала «Большая маленькая ложь» показала фигуру в атласном боди, белом платье с объемным воротом, а также оголяющем плечи комбинезоне.

В феврале Николь Кидман снялась в откровенном образе для журнала Vogue Australia. Тогда актриса позировала в узком топе-бандо и облегающей юбке, подол которой она подняла руками.