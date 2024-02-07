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12:19, 7 февраля 2024Ценности

56-летняя Николь Кидман снялась с поднятой юбкой для журнала

Фото: Steven Klein / Vogue Australia

Австралийская и американская актриса Николь Кидман снялась в откровенном образе для журнала Vogue Australia. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) главного редактора издания Кристин Сентенеры.

56-летняя звезда фильма «Мулен Руж» предстала перед камерой в узком топе-бандо и облегающей юбке, подол которой она подняла руками. Также артистка надела полупрозрачные блестящие мюли с острыми носами и на шпильках, распустила волосы и сделал макияж в стиле smoky eyes.

Знаменитость также примерила красные латексные трусы в сочетании с бордовой водолазкой, скомбинировала кружевное боди с корсетом и кроп-топ бренда Miu Miu с приспущенными колготками. Отмечается, что автором кадров стал известный американский фотограф Стивен Кляйн.

Ранее американская актриса Кортни Кокс также показала фигуру в откровенном наряде. Звезда, исполнившая роль Моники Геллер в сериале «Друзья», предстала перед камерой в синем бикини.

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      Карина Черных
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