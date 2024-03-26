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00:38, 26 марта 2024Наука и техника

Realme выпустит смартфон с рекордно ярким дисплеем

Realme GT Neo6 SE получит дисплей с рекордной яркостью 6000 нит

Фото: Jason Lee / Reuters

Корпорация Realme подтвердила разработку смартфона с рекордно ярким экраном. Об этом сообщает издание PhoneArena.

В своем аккаунте на Weibo компания рассказала, что девайс GT Neo6 SE получит OLED-дисплей производство BOE с разрешением 1,5К. Максимальная яркость экрана составит 6000 нит — по словам журналистов, это рекордный показатель в индустрии. Для сравнения, передняя панель OnePlus 12 имеет яркость 4500 нит, Honor Magic6 Pro — 5000 нит.

Сообщается, что смартфон будет включать максимальную яркость в нескольких режимах — например, при просмотре видео в формате HDR. В обычном режиме яркость экрана составит 1600 нит, минимальная яркость может быть установлена пользователям. Также Realme GT Neo6 SE получит игровой режим Super HDR и систему защиты зрения на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Realme не стала раскрывать другую информацию об устройстве. Журналисты рассказали, что новый девайс может получить аккумулятор емкостью 5500 миллиампер-часов с быстрой зарядкой мощностью 100 ватт. Анонс смартфона ожидается в апреле.

В январе представители «М.Видео — Эльдорадо» рассказали, что китайские компании впервые заняли весь топ-3 самых популярных брендов смартфонов в России. В список вошли Xiaomi, Tecno и Realme.

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      Андрей Ставицкий
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