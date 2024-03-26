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11:41, 26 марта 2024Силовые структуры

Автомобили и коттеджи задержанных чиновников Минэкономразвития попали на видео

ФСБ показала автомобили и коттеджи задержанных руководителей Минэкономразвития

ФСБ показала ценности задержанных руководителей Минэкономразвития. Запись опубликовал ТАСС.

На кадрах видны люксовые автомобили, коттеджи, дорогие ручки, украшения, деньги в различных валютах и огнестрельное оружие с патронами.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае сотрудники ФСБ вскрыли группировку рейдеров из числа руководителей Министерства экономического развития. В отношении них следователи возбудили уголовное дело по статьям 286 («Превышение должностных полномочий»), 158 («Кража») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Обвиняемых заключили под стражу.

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      Екатерина Кашурникова
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