69-я параллель
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12:33, 26 марта 202469-я параллель

Белая медведица научила детенышей одной игре и попала на видео

Медведица из якутского зоопарка «Орто Дойду» научила детенышей кататься с горки

Белая медведица Колымана из якутского зоопарка «Орто Дойду» научила детенышей одной игре и попала на видео. Кадры «урока» опубликовал в своем Telegram-канале глава Якутии Айсен Николаев.

На кадрах видно, как медведица подходит к краю снежной горки вместе с двумя детенышами, после чего на скорости спускается по склону. Спустившись, она оборачивается на медвежат, словно чтобы убедиться в том, что они поняли, как нужно скатываться с горы и готовы повторить за ней.

Один из медвежат побоялся сразу повторять за Колыманой, а другой остановился на полпути, и матери пришлось подталкивать его носом.

Ранее сообщалось, что сотрудникам зоопарка Якутска с помощью установленной в берлоге скрытой камеры удалось снять новорожденных белых медвежат на видео.

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      Марк Леонов
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