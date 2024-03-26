Белая медведица научила детенышей одной игре и попала на видео

Медведица из якутского зоопарка «Орто Дойду» научила детенышей кататься с горки

Белая медведица Колымана из якутского зоопарка «Орто Дойду» научила детенышей одной игре и попала на видео. Кадры «урока» опубликовал в своем Telegram-канале глава Якутии Айсен Николаев.

На кадрах видно, как медведица подходит к краю снежной горки вместе с двумя детенышами, после чего на скорости спускается по склону. Спустившись, она оборачивается на медвежат, словно чтобы убедиться в том, что они поняли, как нужно скатываться с горы и готовы повторить за ней.

Один из медвежат побоялся сразу повторять за Колыманой, а другой остановился на полпути, и матери пришлось подталкивать его носом.

Ранее сообщалось, что сотрудникам зоопарка Якутска с помощью установленной в берлоге скрытой камеры удалось снять новорожденных белых медвежат на видео.