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03:35, 26 марта 2024Россия

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Сигнал ракетной опасности был объявлен в Белгороде и Белгородском районе, пишет ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — указано в сообщении.

Ранее в результате обстрела в Белгороде было повреждено здание университета БГТУ имени В.Г. Шухова. На десятом этаже обрушился балкон, а во дворе были повреждены несколько автомобилей.

23 марта российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом. В результате обстрела пострадали два человека, они госпитализированы.

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      Марина Совина
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