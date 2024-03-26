Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Сигнал ракетной опасности был объявлен в Белгороде и Белгородском районе, пишет ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — указано в сообщении.

Ранее в результате обстрела в Белгороде было повреждено здание университета БГТУ имени В.Г. Шухова. На десятом этаже обрушился балкон, а во дворе были повреждены несколько автомобилей.

23 марта российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом. В результате обстрела пострадали два человека, они госпитализированы.