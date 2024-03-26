Брянских полицейских наградили за задержание подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Богомаз наградил полицейских за задержание подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз наградил девятерых полицейских за задержание подозреваемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он выдал грамоты сотрудникам отдела внутренних дел, которые отличились при задержании преступников. Подробный комментарий он привел в Telegram-канале.

Он выразил благодарность руководству ФСБ России по Брянской области, а также региональному управлению Росгвардии. «Отдельно хочу поблагодарить сотрудников ДПС, которые преследовали преступников», — написал Богомаз.

Брянские журналисты отметили, что награду также получили сотрудники конвойной службы, которые остановили машину и задержали одного подозреваемого, кинолог, который с помощью собаки обнаружил скрывавшегося на дереве преступника, и сотрудник спецподразделения, обнаруживший еще двоих предполагаемых террористов с помощью дрона в лесу.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они стреляли в холле и зале, а затем подожгли здание и скрылись на автомобиле.

24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Суд принимал решение об избрании меры пресечения для каждого в закрытом режиме.

32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов заключены под стражу до 22 мая 2024 года. Им было предъявлено обвинение в теракте (часть 3 статьи 205 УК РФ).