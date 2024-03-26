Ольга Бузова заявила, что не подогревает слухи о свадьбе

Певицу и телеведущую Ольгу Бузову заподозрили в подготовке к свадьбе. Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, что недавно исполнительница обратилась к подписчикам с просьбой выбрать ей красивую дату для свадьбы. Также ее заметили с кольцом, похожим на помолвочное, на одном из мероприятий. «Совершенно не делаю никаких акцентов и не подогреваю никогда слухов. Просто хочется знать, какая дата счастливая, чтобы выйти замуж в этом году. Вот и все», — заявила артистка, отметив, что кольцо у нее уже два месяца.

Ранее в ходе шоу «Это нормально?» на телеканале ТНТ певец Филипп Киркоров сделал Ольге Бузовой предложение руки и сердца.