Бывший вратарь «Спартака» перейдет в «Локомотив»

Бывший вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин перейдет в «Локомотив»

Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин подписал предварительный контракт с московским «Локомотивом». Об этом Metaratings сообщил главный тренер подмосковной команды Андрей Талалаев.

По его словам, бывший вратарь «Спартака» перейдет в новую команду по окончании сезона. «Для нас это сюрпризом не стало, трагедией — тоже. Зимой мы дважды предлагали Митрюшкину переподписать контракт. Он отказался, это его выбор», — заявил Талалаев.

Тренер также ответил на вопрос, будет ли Митрюшкин основным вратарем «Химок» в оставшейся части сезона. «По ходу сезона у нас не было понимания, кто однозначный первый номер, нет его и сейчас. Кто будет лучше готов, тот и будет играть», — отметил Талалаев.

Митрюшкин выступает за «Химки» с 2022 года. Он также играл за «Спартак», швейцарский «Сьон» и немецкое «Динамо» из Дрездена.