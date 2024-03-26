Автомобили обвинили в краже персональных данных

CNBC: к 2030 году 95 процентов автомобилей будут подключены к интернету

Автоэксперты предсказали, что автомобили будут собирать и делиться большим количеством данных о водителях. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По информации Counterpoint, к 2030 году более 95 процентов новых автомобилей будут иметь встроенные средства связи. Машины будут обмениваться данными друг с другом, но также и собирать избыточную информацию о пользователях.

Старший аналитик Counterpoint Парв Шарма уже обвинил автопроизводителей в краже персональных данных. По его словам, настройки конфиденциальности часто спрятаны глубоко в прошивке автомобиля. Компаниям выгодно собирать информацию о клиентах — так, в отчете McKinsey за 2021 год говорится, что на продаже данных о водителях третьим лицам компании могут зарабатывать от 250 до 400 миллиардов долларов.

Также журналисты телеканала сослались на сентябрьский отчет Mozilla, специалисты которой проанализировали современные автомобили относительно сохранения данных. «Автомобили — худшая категория продуктов, которую мы когда-либо проверяли с точки зрения конфиденциальности», — заключили эксперты.

В заключении авторы заметили, что опасающиеся за сохранность своих данных пользователи должны тщательно проверять настройки автомобиля. Также потребителям посоветовали приобретать старые версии машин без умных функций.

Ранее китайская корпорация Xiaomi назвала максимальную стоимость своего первого автомобиля. Xiaomi Speed Ultra 7 (SU7) будет стоить до 500 тысяч юаней, или около 6,5 миллиона рублей.