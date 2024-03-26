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16:59, 26 марта 2024Среда обитания

Центробанк оценил темпы ипотечного кредитования в России

ЦБ: ипотека в России ускорилась на 0,7 %
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

По итогам февраля темпы выдачи ипотеки в России ускорились. В целом показатель вырос незначительно, в соответствии с ожиданиями Центробанка, фиксирует регулятор.

По оценкам ЦБ, прирост ипотечного портфеля составил 0,7 процента в сравнении с 0,6 процента в начале года. Темпы льготного кредитования в феврале выросли на 15 процентов, а по основным рыночным программам — на 40 процентов. Такую динамику выдач аналитики объясняют низкими январскими значениями. Однако могло сказаться и ужесточение условий госпрограмм, из-за чего часть заемщиков была вынуждена изменить планы. В абсолютном выражении прирост выдач ипотеки как по рыночным, так и по льготным условиям был сопоставим — порядка 30 миллиардов рублей.

Рост потребительского кредитования с января не изменился и составил 0,9 процента. В этом показатели, как следует из отчета, заметно превысили ожидания Банка России. Нетипичным оказался и приток средств россиян — в феврале он вырос на 2,5 процента. На это могли повлиять индексация социальных выплат и сдерживание ставок по вкладам на выгодном населению уровне. Средства компаний также увеличились на один процент.

Ранее эксперты подсчитали, сколько составит переплата россиян по текущим ставкам ипотеки в размере 16-19 процентов годовых. Сумма, по их данным, может достичь стоимости трех квартир при сроке кредита в 20-30 лет.

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      Виктория Клабукова
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