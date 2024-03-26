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13:46, 26 марта 2024Спорт

Черчесову предложили возглавить иностранную сборную

«Чемпионат»: Станиславу Черчесову предложили возглавить сборную Азербайджана

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову предложили возглавить национальную команду Азербайджана. Об этом стало известно «Чемпионату».

По информации источника, Черчесов является одним из трех кандидатов на пост тренера иностранной сборной. Отмечается, что официального предложения специалисту пока не поступало. При этом в Федерации футбола Азербайджана не подтвердили интерес к кандидатуре отечественного тренера.

С декабря 2021-го по июль 2023-го Черчесов возглавлял венгерский «Ференцварош». Тренер был уволен после того, как клуб не смог выйти во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Под его руководством «Ференцварош» дважды стал чемпионом Венгрии, а также завоевал Кубок страны.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

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      Анастасия Борисова
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