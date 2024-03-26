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13:55, 26 марта 2024Среда обитания

Квартиру обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» показали

Показана квартира, которую снимал обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

Объявление об аренде жилья, которое Алишер Касимов сдавал обвиняемому по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», было размещено на популярной площадке. Обстановку в квартире показал Telegram-канал «112».

Это двухкомнатная квартира евроформата. В распоряжении нанимателей были телевидение и вся необходимая бытовая техника, включая холодильник, стиральную машину и духовку. Судя по фотографиям, квартира была со свежим ремонтом. Жилплощадь располагается в подмосковном Путилково, в районе хорошо развита инфраструктура. Поблизости находятся гипермаркет, продуктовые магазины и детские сады. Недалеко оборудована остановка общественного транспорта.

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Согласно объявлению, хозяин выдвигал ряд требований к арендаторам: это должны были быть чистоплотные, платежеспособные славяне, без животных и вредных привычек. На национальности при этом делался особый упор. В месяц предлагалось платить 60 тысяч вместе с «коммуналкой».

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал Алишера Касимова в качестве восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». По версии следствия, Касимов сдал квартиру Шамсутдину Фаридуни, одному из террористов. Ни о покупке второй квартиры, ни об ипотеке семья Касимова ничего не знала. Сам обвиняемый утверждает, что не подозревал о готовящемся теракте и планах арендаторов.

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      Виктория Клабукова
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