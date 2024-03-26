Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:39, 26 марта 2024Россия

Депутаты Госдумы обсудят вопрос снятия моратория на смертную казнь

«Известия»: в России обсудят вопрос снятия моратория на смертную казнь

Фото: Pixabay

В России депутаты Госдумы обсудят вопрос снятия моратория на смертную казнь. Первым шагом станет дискуссия на базе Общественной палаты РФ (ОП РФ) с экспертами и законодателями, сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов, сообщают «Известия».

«Стоит вернуться к рассмотрению снятия моратория… смертной казни за терроризм», — сказал Спиридонов.

По словам депутата, терроризм против беззащитных людей — самое подлое преступление. Вину перед родственниками и обществом нельзя искупить даже за пожизненный срок.

Материалы по теме:
«Родители будут потенциальными преступниками» Сенатор Мизулина решила изменить Семейный кодекс. Что не так с ее проектом?
«Родители будут потенциальными преступниками»Сенатор Мизулина решила изменить Семейный кодекс. Что не так с ее проектом?
5 октября 2021
«Если умру — им скажут, что я была хорошая» Каждый год у сотен россиянок без суда отнимают детей. Почему это происходит?
«Если умру — им скажут, что я была хорошая»Каждый год у сотен россиянок без суда отнимают детей. Почему это происходит?
7 июня 2022
«Игнорировать проблему больше нельзя» ЕСПЧ обязал Россию бороться с домашним насилием. Спасет ли это жизни россиянок?
«Игнорировать проблему больше нельзя»ЕСПЧ обязал Россию бороться с домашним насилием. Спасет ли это жизни россиянок?
15 декабря 2021

Отмечается, первый этап — это дискуссии на площадке Общественной палаты (ОП) РФ. Такие нулевые слушания пройдут после того, как закон о возвращении смертной казни будет подготовлен парламентом. Есть вероятность, что вопрос отмены моратория станет предметом рассмотрения Конституционного суда, говорится в источнике.

Ранее в Кремле высказались о возникшей дискуссии о снятии моратория на смертную казнь.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Погибло 139 человек, обвиняемые дали показания о заказчиках. Следствие установило полную хронологию теракта в «Крокусе»

      Россиянам назвали дату затихания магнитной бури

      Депутаты Госдумы обсудят вопрос снятия моратория на смертную казнь

      Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии

      Мошенники прикинулись жертвами после теракта в «Крокусе»

      Сталкер отправил жертве слепок своего пениса в качестве подарка

      В Госдуме оценили идею усилить контроль за мигрантами после теракта в «Крокусе»

      На Украине признали нежелание Запада передавать больше Patriot

      Боррель заявил о сотрудничества спецслужб Евросоюза и России

      Эмин Агаларов высказался о дальнейшей судьбе «Крокус Сити Холла»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше