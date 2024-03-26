«Известия»: в России обсудят вопрос снятия моратория на смертную казнь

В России депутаты Госдумы обсудят вопрос снятия моратория на смертную казнь. Первым шагом станет дискуссия на базе Общественной палаты РФ (ОП РФ) с экспертами и законодателями, сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов, сообщают «Известия».

«Стоит вернуться к рассмотрению снятия моратория… смертной казни за терроризм», — сказал Спиридонов.

По словам депутата, терроризм против беззащитных людей — самое подлое преступление. Вину перед родственниками и обществом нельзя искупить даже за пожизненный срок.

Отмечается, первый этап — это дискуссии на площадке Общественной палаты (ОП) РФ. Такие нулевые слушания пройдут после того, как закон о возвращении смертной казни будет подготовлен парламентом. Есть вероятность, что вопрос отмены моратория станет предметом рассмотрения Конституционного суда, говорится в источнике.

Ранее в Кремле высказались о возникшей дискуссии о снятии моратория на смертную казнь.