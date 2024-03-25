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12:21, 25 марта 2024Россия

В Кремле высказались о возникшей дискуссии о снятии моратория на смертную казнь

Песков: Кремль не вовлечен в дискуссию о снятии моратория на смертную казнь
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Кремль не участвует в возникшей в обществе дискуссии о снятии моратория на смертную казнь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его высказывание приводит ТАСС в понедельник, 25 марта.

До этого адвокаты негативно оценили возможность высшей меры наказания — возвращения смертной казни — в России после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Мы в настоящий момент не принимаем участия в этой дискуссии», — заметил Песков, отвечая на вопрос журналиста.

Уголовный закон не имеет обратной силы, поэтому нельзя применить смертную казнь к исполнителям теракта в «Крокусе», предположил ранее адвокат Даниил Берман.

Схожую мысль высказал и бывший следователь Следственного комитета России Александр Бурчук. Он отметил, что пожизненное лишение свободы такое же суровое наказание, как и смертная казнь.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Позже всех преступников удалось задержать в Брянской области.

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      Анна Щербакова
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