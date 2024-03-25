Адвокат заявил о невозможности смертной казни исполнителям теракта в «Крокусе»

Адвокат Берман: казнь нельзя применить к исполнителям теракта в «Крокусе»

Адвокаты негативно оценили возможность возвращения смертной казни в России после теракта в «Крокусе». Об этом они высказались в опросе «Ведомостей».

Развернувшая после трагедии дискуссия об отмене моратория на высшую меру наказания не имеет под собой юридических и общечеловеческих оснований, отмечают представители адвокатского сообщества. Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper и бывший сенатор Константин Добрынин напомнил о нескольких десятках ошибочных смертных приговоров в год во время советского периода. Приговор выносит судья, который является человеком, а им, как и всем людям, свойственно ошибаться.

Уголовный закон не имеет обратной силы, поэтому нельзя применить смертную казнь к исполнителям теракта в «Крокус сити холле», заявил адвокат Даниил Берман. Его коллега Михаил Герголенко обратил внимание на то, что высшая мера наказания не является эффективным средством противодействия преступности и не влечет снижение уровня криминализации общества.

Адвокат и бывший следователь Следственного комитета России Александр Бурчук считает, что пожизненное лишение свободы такое же суровое наказание, как и смертная казнь.

23 марта сообщалось, что член Совета Федерации и партии ЛДПР Елена Афанасьева призвала снять мораторий на смертную казнь для террористов, а сенатор от Донецкой народной республики (ДНР) Александр Волошин призвал сурово покарать виновных в теракте в «Крокус Сити Холле».

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Неизвестные в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар. По последним данным, жертвами теракта стали 133 человека.