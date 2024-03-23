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19:33, 23 марта 2024Россия

В Совете Федерации призвали снять мораторий на смертную казнь для террористов

Сенатор Афанасьева призывает снять мораторий на смертную казнь для террористов
Елена Афанасьева

Елена Афанасьева. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Член Совета Федерации и партии ЛДПР Елена Афанасьева призвала снять мораторий на смертную казнь для террористов. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Сенатор заявила, что террористы заслуживают смертной казни. Их нельзя оправдать ни с религиозной, ни с национальной точек зрения. Афанасьева убеждена, что россияне ожидают снятия моратория на применение смертной казни по ряду наиболее тяжких преступлений, и это решение не терпит отлагательств.

Ранее член Совета Федерации от Донецкой народной республики (ДНР) Александр Волошин призвал сурово покарать виновных в теракте в «Крокус Сити Холле». Он назвал произошедшее чудовищным террористическим актом, когда вооруженные лица открыли стрельбу по безоружным посетителям концертного зала.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Неизвестные в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар. По последним данным, жертвами теракта стали 133 человека.

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      Екатерина Кашурникова
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