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15:29, 26 марта 2024Забота о себе

Диетолог предостерегла некоторых россиян от самой строгой формы поста

Диетолог Павленко: строгий пост противопоказан беременным и кормящим

Фото: Jonathan Pielmayer / Unsplash

Некоторым людям самая строгая форма поста может навредить, говорит диетолог Анастасия Павленко. От сухоядения она предостерегла россиян с определенными состояниями и болезнями в беседе с изданием «Доктор Питер».

При сухоядении человеку можно употреблять в пищу только продукты растительного происхождения без масла и в холодном виде, уточнила врач. Разрешены вода, соки, соль, сырые овощи, фрукты, зелень, орехи, мед, хлеб без масла и сахара. «Отказ от продуктов животного происхождения чреват дефицитом одной из основных групп нутриентов — белка, который важен организму для строительных целей и насыщения. Кроме того, мясо, птица и рыба — это отличные источники витаминов и минералов (витамины B12, В3, В6, и D, железо, цинк), нехватка которых может привести к развитию ряда заболеваний», — предупредила диетолог.

Строгий пост, по ее словам, противопоказан беременным и кормящим женщинам, детям, людям с заболеваниями ЖКТ (гастрит, язвенная болезнь, холецистит, панкреатит, заболевания кишечника), во время инфекционных заболеваний, при патологиях сердечно-сосудистой системы, сахарном диабете, раке, анемии, ослабленном иммунитете, расстройствах пищевого поведения.

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Слишком строгое соблюдение поста она не рекомендовала также спортсменам и людям, занятым тяжелым физическим трудом, а также здоровым людям без подготовки и предварительной консультации врача. «При этом выходить из поста тоже надо правильно, поскольку резкая нагрузка на органы пищеварения за счет тяжелой и жирной пищи может привести к ощущению тяжести в животе и другим неприятным последствиям», — заключила она.

Ранее эндокринолог-диетолог Мария Скибицкая рассказала о пользе жирных продуктов. По словам врача, жир, как белки и углеводы, полезен для многих систем организма, а особенно для мозга.

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      Александра Лисица
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