Директор ФСБ объяснил удары ВСУ по Белгородской области

Бортников: после провала наступления Украина нацелилась на Белгородскую область

Директор ФСБ Александр Бортников объяснил, почему Киев нацелился на Белгородскую область. По его словам, Украина направила основной удар на данный российский регион после провала контрнаступления, чтобы поднять недовольство населения. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник, 26 марта, Министерство обороны России доложило об уничтожении двух снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и перехвате 13 снарядов чешской РСЗО Vampire в Белгородской области.