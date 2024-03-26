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15:16, 26 марта 2024Бывший СССР

Директор ФСБ объяснил удары ВСУ по Белгородской области

Бортников: после провала наступления Украина нацелилась на Белгородскую область

Фото: Mayor of Belgorod City Valentin Demidov / Telegram / Reuters

Директор ФСБ Александр Бортников объяснил, почему Киев нацелился на Белгородскую область. По его словам, Украина направила основной удар на данный российский регион после провала контрнаступления, чтобы поднять недовольство населения. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник, 26 марта, Министерство обороны России доложило об уничтожении двух снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и перехвате 13 снарядов чешской РСЗО Vampire в Белгородской области.

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