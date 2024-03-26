Два реактивных снаряда РСЗО «Град» уничтожили над Белгородской областью

Минобороны заявило об уничтожении 2 снарядов РСЗО «Град» в Белгородской области

Два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» были уничтожены над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны России, подробный комментарий по ситуации привели в Telegram-канале ведомства.

По сведениям Минобороны, украинская сторона предприняла попытку атаки около 7 утра во вторник, 26 марта.

Реактивные снаряды удалось сбить в воздухе дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Других деталей в российском оборонном ведомстве не раскрыли.

До этого сообщалось, что силы ПВО перехватили 13 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

Еще раньше губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что при ночной атаке на Белгород пострадали два человека, им начали оказывать медицинскую помощь. Повреждения получили 20 частных жилых домовладения и хозпостройка.