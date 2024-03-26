Дума приняла закон о запрете судимым за педофилию приходить на детские площадки

Госдума приняла закон, запрещающий судимым за педофилию находиться в школах

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, запрещающий имеющим судимость за педофилию находиться на детских площадках и в школах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Предлагается запретить им посещать образовательные организации, связанные с воспитанием и обучением детей, а также объекты и территории, предназначенные для отдыха, оздоровления детей и занятий спортом», — пояснил председатель профильного Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Депутат отметил, что введение административного ограничения важно для профилактики преступлений подобного рода. Отмечается, что принятый закон позволит усилить надзор за гражданами, имеющими непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.

Законопроект 16 декабря внесли в нижнюю палату парламента. Позднее законопроект предложили доработать. По словам председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, те, кого привлекали к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, уже поражены в правах и не могут работать с детьми.