Два пьяных россиянина оставили тайное послание и угодили в полицию на Пхукете

The Thaiger: двух пьяных россиян задержали за вандализм на Пхукете

Два пьяных россиянина разрисовали граффити дорожный знак и угодили в полицию на популярном курорте Таиланда Пхукет. Об этом пишет местное издание The Thaiger.

Уточняется, что 23-летний и 22-летний россияне были задержаны в понедельник, 25 марта, в общежитии в районе Патонг. Их обвинили в вандализме.

Как пишет источник, они оставили на знаке «Парковка запрещена», стоявшем на пешеходной дорожке, тайное послание краской — надпись HRDSHT. После этого, по данным журналистов, они разрисовали вывеску ресторана возле отделения банка в Патонге.

На допросе нарушители во всем признались, объяснив свой поступок алкогольным опьянением. Их отправили в местный полицейский участок для дальнейшего судебного разбирательства.

Ранее на Пхукете египетский турист в приступе ярости разбил машину такси. Он повредил железным прутом лобовое и заднее стекла, а также окна автомобиля.

