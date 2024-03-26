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20:08, 26 марта 2024Путешествия

Два пьяных россиянина оставили тайное послание и угодили в полицию на Пхукете

The Thaiger: двух пьяных россиян задержали за вандализм на Пхукете

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Два пьяных россиянина разрисовали граффити дорожный знак и угодили в полицию на популярном курорте Таиланда Пхукет. Об этом пишет местное издание The Thaiger.

Уточняется, что 23-летний и 22-летний россияне были задержаны в понедельник, 25 марта, в общежитии в районе Патонг. Их обвинили в вандализме.

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Как пишет источник, они оставили на знаке «Парковка запрещена», стоявшем на пешеходной дорожке, тайное послание краской — надпись HRDSHT. После этого, по данным журналистов, они разрисовали вывеску ресторана возле отделения банка в Патонге.

На допросе нарушители во всем признались, объяснив свой поступок алкогольным опьянением. Их отправили в местный полицейский участок для дальнейшего судебного разбирательства.

Ранее на Пхукете египетский турист в приступе ярости разбил машину такси. Он повредил железным прутом лобовое и заднее стекла, а также окна автомобиля.

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      Марина Черняк
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