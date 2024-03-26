Эксперты призвали домохозяек срочно натереть швы на плитке уксусом

Эксперты «МОС СМИ» назвали способ осветлить швы на плитке

Домохозяйкам для осветления швов на плитке посоветовали использовать такие средства, как белый уксус, нашатырный спирт, перекись водорода, а также зубную пасту. Такими советами поделились эксперты «МОС СМИ».

Раствор белого уксуса с содой является эффективным и недорогим средством. Нужно смешать воду с уксусом, нанести на проблемные участки и оставить на пять минут. Далее следует протереть это место тряпкой.

При отсутствии уксуса подойдет нашатырный спирт, перекись водорода или сода. В последнем случае пасту из соды и воды необходимо втереть в швы щеткой. Еще один способ, который назвали эксперты —протереть их зубной пастой.

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