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15:03, 26 марта 2024Среда обитания

Эксперты призвали домохозяек срочно натереть швы на плитке уксусом

Эксперты «МОС СМИ» назвали способ осветлить швы на плитке

Фото: Unsplash

Домохозяйкам для осветления швов на плитке посоветовали использовать такие средства, как белый уксус, нашатырный спирт, перекись водорода, а также зубную пасту. Такими советами поделились эксперты «МОС СМИ».

Раствор белого уксуса с содой является эффективным и недорогим средством. Нужно смешать воду с уксусом, нанести на проблемные участки и оставить на пять минут. Далее следует протереть это место тряпкой.

При отсутствии уксуса подойдет нашатырный спирт, перекись водорода или сода. В последнем случае пасту из соды и воды необходимо втереть в швы щеткой. Еще один способ, который назвали эксперты —протереть их зубной пастой.

Ранее специалисты издания «БелНовости» назвали домохозяйкам эффективный способ отчистить унитаз до блеска. Для этого нужно использовать воздушный шар.

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      Мария Черкасова
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