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10:36, 26 марта 2024Культура

Энн Хэтэуэй откровенно рассказала о выкидыше

Энн Хэтэуэй откровенно рассказала о пережитом выкидыше

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Американская актриса Энн Хэтэуэй откровенно рассказала о пережитом выкидыше. Об этом она сообщила в интервью Vanity Fair.

Артистка заявила, что в 2015 году она впервые в жизни забеременела, однако что-то пошло не так и у Хэтэуэй случился выкидыш. В тот период она была задействована в бродвейской постановке и каждый новый спектакль играла женщину, которая рожает на сцене.

«С первого раза у меня не получилось родить ребенка. Я играла в спектакле, и мне приходилось рожать на сцене каждый вечер. Было слишком сложно держать это в себе, когда я была на сцене и притворялась, что все в порядке», — сказала актриса.

Хэтэуэй призналась, что была шокирована тем фактом, что многие из ее подруг пережили подобный опыт, а также статистикой, что около 50 процентов всех беременностей заканчиваются выкидышем.

«Вот где мы берем на себя ущерб. Поэтому я решила, что буду говорить об этом. Всем, кто пережил бесплодие и ад зачатия, пожалуйста, знайте, что ни одна из моих беременностей не была простой», — отметила актриса.

В 2012 году Энн Хэтэуэй вышла замуж за актера Адама Шульмана. Супруги воспитывают двоих сыновей: 8-летнего Джонатана Роузбэнкса и 4-летнего Джека.

Ранее возлюбленный актрисы Меган Фокс американский рэпер Колсон Бейкер, более известный как Machine Gun Kelly, впервые высказался о выкидыше артистки.

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      Анастасия Астахова
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