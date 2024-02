Возлюбленный Меган Фокс впервые высказался о выкидыше актрисы

Возлюбленный Меган Фокс Machine Gun Kelly впервые высказался о выкидыше актрисы

Возлюбленный актрисы Меган Фокс, американский рэпер Колсон Бейкер, более известный как Machine Gun Kelly, впервые высказался о выкидыше артистки. Об этом сообщает US Weekly.

Музыкант выпустил новый трек под названием Don’t Let Me Go, в котором признался, что не может забыть о случившимся. «Как я могу жить с тем фактом, что моя рука не лежала на ее животе, когда мы потеряли ребенка? Мне не к кому обратиться», — спел артист в композиции.

В конце прошлого года Меган Фокс опубликовала сборник стихов «Красивые мальчики ядовиты» («Pretty Boys Are Poisonous»), в котором впервые рассказала о пережитом выкидыше. Актриса посвятила своей нерожденной дочери два стихотворения, опубликованные в самом конце книги.

