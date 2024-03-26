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16:53, 26 марта 2024Интернет и СМИ

Галкин пошутил про «голую вечеринку»

Юморист Галкин проигнорировал тему теракта в «Крокусе» в выступлении в Израиле

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Известный российский юморист Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) во время концерта в Израиле пошутил про «голую вечеринку», состоявшуюся в декабре 2023 года. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Галкин высмеял артистов Лолиту Милявскую и Филиппа Киркорова, принявших участие в вечеринке. В частности, он исполнил песню «Жестокая любовь» из репертуара Киркорова с переделанными словами. «А я и не знал, что тусовка эта будет голой. Я шел в магазин за колой», — спел Галкин. Кроме того, артист поиронизировал над отменой тура Лолиты.

При этом многие российские СМИ, в частности, Shot, Life, aif.ru и другие упрекнули Галкина в том, что во время концерта он проигнорировал тему теракта в «Крокус Сити Холле».

Однако Галкин высказался о теракте в «Крокусе» в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 22 марта. «Ужасающая трагедия в "Крокусе". Нет слов. (...) Мои мысли сейчас с пострадавшими. Дай Бог вам сил справиться с этой бедой», — написал юморист.

22 марта террористы открыли огонь в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Они вели стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник» в холле и зале, а также подожгли здание. Огонь распространился на 12,9 тысячи квадратных метров.

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      Мария Большакова
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