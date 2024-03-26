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22:50, 26 марта 2024Спорт

Грузия впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу

Сборная Грузии впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur / Global Look Press

Сборная Грузии по футболу победила Грецию в финальном матче квалификации чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 26 марта, в Тбилиси. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в добавленное время команды также не отметились забитыми мячами. В серии пенальти со счетом 4:2 победили грузины.

На групповом этапе Грузия, которая впервые в истории вышла на Евро, сыграет с Турцией, Португалией и Чехией. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Греция не выступала на чемпионате Европы с 2012 года. В 2004-м греки выиграли континентальное первенство.

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      Алексей Гусев
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