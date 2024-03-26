iPhone научились обновлять прямо в коробке

Bloomberg: Apple начнет обновлять iOS на iPhone, не доставая их из коробок

Компания Apple начала использовать в своих магазинах новую функцию для обновления прошивки смартфонов. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам обозревателя Марка Гурмана, перед Apple стояла задача создать инструмент, который позволил бы обновлять iOS запечатанных iPhone прямо в магазине. Гурман объяснил, что таким образом покупатель получал бы устройство с актуальной на данный момент версией операционной системы.

Специалист сообщил, что Apple научилась обновлять iPhone прямо в запечатанной коробке. Для этого устройство нужно положить на платформу, напоминающую ящик для обуви. Затем девайс подключается к смартфону через MagSafe, заряжает телефон и передает обновление. После этого аппарат автоматически выключается.

Марк Гурман отметил, что новую систему назвали Apple Presto, ее начали тестировать в конце 2023 года и введут в эксплуатацию в апреле. Первый раз Гурман рассказывал о системе в октябре.

В конце марта в корпорации Apple отреагировали на антимонопольный иск министерства юстиции США. Представители IT-гиганта отметили, что американские власти желают «превращения» iPhone в смартфон на Android.