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12:43, 26 марта 2024Ценности

Кайли Дженнер заподозрили в новом романе

Фото: CraSH / Globallookpress.com

Пользователи сети заподозрили американскую телезвезду Кайли Дженнер в новом романе. Соответствующий пост появился на платформе Reddit.

Юзеры обратили внимание на видео 23-летнего баскетболиста Паксона Войчика, которое он опубликовал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). В размещенном ролике комик Брайан Маклафлин расспросил спортсмена о слухах, связанных с 26-летней бизнесвумен. «В социальных сетях ходит история о том, что вам в личные сообщения писала известная личность — мисс Кайли Дженнер», — сказал он. «Я не могу об этом говорить. Без комментариев», — ответил Войчик.

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Поклонники Дженнер решили выдвинуть свои версии по поводу новых отношений предпринимательницы. «Они определенно встречаются. Думаю, она забыла Тимоти», «Итак, она покончила с викторианскими мальчиками и теперь переходит к спортсменам», «Он снимался в одной рекламе бренда ее сестры Ким Кардашьян», «Я думаю, Кайли понравилось то, что она увидела у него на странице и обратилась по этому поводу к нему», «Честно говоря, я уже не успеваю за ними. Они то вместе, то расстаются, а потом снова вместе. Кто знает», — писали они.

Ранее сообщалось, что фанаты заподозрили Кайли Дженнер в расставании с Тимоти Шаламе, поскольку с начала года они редко появлялись на мероприятиях вместе. Также поводом для беспокойства стало видео, в котором телезвезда показала, как занимается повседневными делами вместе со старшей сестрой Кендалл Дженнер и шестилетней дочерью Сторми.

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      Мария Винар
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