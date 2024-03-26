Коллега Уткина рассказал об особенности работы с ним

Комментатор «Матч ТВ» Журавель заявил, что Уткин не хвалил подчиненных

Известный российский спортивный журналист, комментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель рассказал о работе с Василием Уткиным в программе «Футбольный клуб» на НТВ. Особенность сотрудничества с журналистом он раскрыл в выпуске шоу «Это футбол, брат!», посвященном Уткину. Видео доступно на YouTube.

«У Васи была такая педагогическая метода: никого никогда не хвалить, только ругать», — заявил коллега Уткина. По словам комментатора, в «Футбольном клубе» оставались работать только те, кто спокойно относился к критике.

При этом Журавель отметил, что Уткин мог поощрять своих подчиненных. Он, в частности, вспомнил, как комментатор отправил сотрудника освещать важное спортивное событие. «Это Вася тебя похвалил, тем самым позволив тебе поработать на другом уровне», — уточнил Журавель.

Ранее вратарь футбольного клуба «Эгриси», которым владел Уткин, футболист Павел Чепурин рассказал об отношении журналиста к своему весу. Спортсмен отметил, что комментатор мог пошутить о своих лишних килограммах.

Уткина не стало 19 марта. Предварительно, причиной стала тромбоэмболия легочной артерии.