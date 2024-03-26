Концерт итальянского певца Pupo отменили в Бельгии из-за выступления в России

Sudinfo: В Бельгии отменили концерт певца Pupo из‑за его выступления в РФ

Выступление итальянского певца Энцо Гинацци, более известного под псевдонимом Pupo, отменили в Бельгии из-за участия в Кремлевском концерте, сообщает Sudinfo.

Певец должен был участвовать в фестивале «Дни Италии» в коммуне Бленьи — он пройдет с 31 мая по 2 июня. Его проводит местная итальянская диаспора. Выступления Pupo планировали на последние два дня мероприятия, но организаторы расторгли контракт с музыкантом. Причиной оказалось выступление артиста в России на сцене Кремлевского дворца 15 марта.

По словам почетного консула Италии в Льеже Доминика Пецца, Гинацци получал деньги от государства, которое якобы угрожает Европе. Такое неприемлемо, отметил он.

Концерт «Большой бенефис Pupo. В кругу друзей» прошел 15 марта на сцене Государственного Кремлевского дворца. На нем Гинацци выступил вместе с российскими артистами.

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