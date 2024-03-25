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13:10, 25 марта 2024Культура

Актера Дмитрия Назарова призвали лишить звания народного артиста

Актера Назарова призвали лишить звания народного артиста из-за поста о «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Александр Ступников / Globallookpress.com

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев призвал лишить актера Дмитрия Назарова звания народного артиста России. Об этом он сообщил RT.

По мнению Соловьева, актер неуместно отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле». Уехавший из России Назаров прочитал на камеру стихотворение, посвященное смертной казни, которое юрист назвал «больной стихотворной фантазией». Других комментариев от звезды по поводу произошедшего не последовало.

Доктор наук заявил, что любой публичный человек обязан резко осудить террористический акт. «Если этого не произошло или человек промолчал, то он априори безразличен или поддерживает террористов», — подчеркнул он.

Соловьев также предложил объявить в международный розыск всех, в чьих действиях можно усмотреть публичное оправдание терроризма. При отсутствии состава преступления он предложил в любом случае запретить творческое сотрудничество звездам, чьи высказывания можно счесть аморальными.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле.

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      Мария Рюрикова
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