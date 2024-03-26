Кулеба наслал благодать на Конгресс США

Кулеба благословил Америку на предоставление 60 миллиардов долларов для ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба наслал благодать на США, говоря о предоставлении нового пакета помощи от Соединенных Штатов, передает газета Politico.

«Боже, благослови Америку и Конгресс США», — немногословно прокомментировал глава внешнеполитического ведомства вопрос о блокировке Конгрессом транша для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 60 миллиардов долларов.

Ранее Кулеба уже признавал, что Киев отчаянно нуждается в американских зенитных ракетных комплексах (ЗРК) Patriot. В интервью Politico он потребовал от Соединенных Штатов дать им «чертовы системы противовоздушной обороны».