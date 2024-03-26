Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:32, 26 марта 2024Бывший СССР

Кулеба наслал благодать на Конгресс США

Кулеба благословил Америку на предоставление 60 миллиардов долларов для ВСУ
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба наслал благодать на США, говоря о предоставлении нового пакета помощи от Соединенных Штатов, передает газета Politico.

«Боже, благослови Америку и Конгресс США», — немногословно прокомментировал глава внешнеполитического ведомства вопрос о блокировке Конгрессом транша для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 60 миллиардов долларов.

Ранее Кулеба уже признавал, что Киев отчаянно нуждается в американских зенитных ракетных комплексах (ЗРК) Patriot. В интервью Politico он потребовал от Соединенных Штатов дать им «чертовы системы противовоздушной обороны».

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Соседи рассказали о террористах из «Крокуса». Чем они занимались до теракта и что известно о семье одного из них?

      Раскрыт секрет стройной фигуры жены Канье Уэста

      В США рухнул огромный мост

      Гражданина Грузии заочно арестовали по делу о теракте на Крымском мосту

      Названы способы справиться с тревожностью из-за похода в спортзал

      На Украине проговорились о причастности Киева к теракту в «Крокусе»

      Раскрыты подробности iOS 18

      Энн Хэтэуэй откровенно рассказала о выкидыше

      В WhatsApp появилась новая функция

      Россиянам пообещали «пугающий» апрель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше