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10:09, 26 марта 2024Бывший СССР

В Киеве заметили раздражение Берлина по ключевому для Украины вопросу

Кулеба: Киев получает раздраженные замечания от Берлина после обсуждения Taurus

Фото: Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии поддержки со стороны Германии. Об этом глава МИД страны рассказал в интервью газете Politico.

По его словам, Германия «завязывается в узлы», обсуждая вопрос о поставке Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатых ракет большой дальности Taurus. При этом в Киеве данный пункт считают одним из наиболее важных в списке пожеланий.

«Каждый раз, когда я отвечаю на вопрос [про Taurus], получаю раздраженные замечания из Берлина. Оставьте это им (властям Германии — прим. "Ленты.ру"). Они поставили себя в такую ​​ситуацию. Пусть они найдут выход», — добавил Кулеба, говоря о военной помощи со стороны Запада.

Ранее Кулеба заявил о нежелании Запада предоставлять ВСУ больше зенитных ракетных комплексов Patriot. По его словам, у партнеров «есть возможности, но нет решения» по поставкам Украине новых средств противовоздушной обороны.

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      Екатерина Грищенко
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