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16:28, 26 марта 2024Бывший СССР

Лукашенко прокомментировал идею разместить войска НАТО на границе с Белоруссией

Лукашенко: войска НАТО на границе с Белоруссией не будут защищать Украину

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал идею НАТО разместить войска для защиты Украины близ южной границы Белоруссии. Слова президента передает пресс-служба.

«На украинском направлении 120 тысяч украинцев сейчас. Они хотят их забрать, бросить на фронт против России. А здесь, разговоры, — выстроить на нашей южной границе французские или натовские войска. Это благо для нас. Они не будут защищать Украину так, как защищают сейчас украинцы», — заявил президент.

Комментируя военные учения НАТО на полигоне Пабраде в Литве, где находятся военнослужащие из США и Германии, Лукашенко заявил, что они не будут защищать Литву в случае конфликта: «При первой серьезной ситуации они сбегут с поля боя. И правильно сделают. Их земля в Германии и США. Никакие наемники здесь вопрос не решат».

Ранее Александр Лукашенко заявил, что если военные силы, несущие охрану государственных границ Белоруссии, расслабятся — войска НАТО могут напасть на республику.

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      Валентин Карант
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