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11:49, 26 марта 2024Наука и техника

Обнаружен центр миграции древних людей

Nature Communications: Персидское нагорье оказалось хабом миграции древних людей

Фото: Reza Hajipour / Wikimedia

Ученые обнаружили, что Персидское нагорье являлось центром расселения древних Homo sapiens, которые мигрировали из Африки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Специалисты использовали новый генетический подход в сочетании с палеоэкологическим моделированием, чтобы показать, что Персидское нагорье являлось хабом, откуда произошли волны миграции, в результате которых древние люди расселились по Евразии.

Известно, что Homo sapiens распространился из Африки примерно 70–60 тысяч лет назад. Однако следы присутствия людей современного анатомического типа в различных регионах Евразии датируются, начиная примерно от 45 тысяч лет назад. До сих пор было не ясно, куда люди переселялись из Африки в первую очередь.

Используя доступные на сегодняшний день палеоклиматические данные, ученые построили экологические модели, показывающие, что Персидское нагорье было пригодно для проживания человека и что оно могло поддерживать большее количество населения по сравнению с другими регионами Западной Азии, что подкрепляет гипотезу хаба миграции.

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      Александр Еникеев
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