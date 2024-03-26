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13:24, 26 марта 2024Россия

Минобороны заявило о перехвате двух переоборудованных ракет С-200

Минобороны: средства ПВО перехватили две переоборудованные ракеты С-200

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две переоборудованные украинские ракеты С-200. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там добавили, что силы ПВО перехватили зенитные управляемые ракеты, переоборудованные для поражения наземных целей. Помимо этого, за минувшие сутки они сбили 131 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire.

Россия также нанесла групповой удар по военным объектам на Украине. В частности, были поражены Службы безопасности Украины (СБУ), предприятия военно-промышленного комплекса, а также места дислокации бойцов ВСУ и иностранных наемников.

Днем ранее, 25 марта, над Ростовской областью перехватили две зенитные ракеты С-200. Никто не пострадал.

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      Анастасия Шейкина
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