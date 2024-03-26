МОК сделал заявление об Олимпиаде в Париже после теракта в «Крокусе»

МОК заявил, что доверяет Франции в обеспечении безопасности на Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление об Играх 2024 года в Париже после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл». Его приводит РИА Новости.

МОК обратил внимание на то, что ответственность за проведение соревнований лежит на местных органах власти, которые будут обеспечивать самые высокие меры безопасности. В организации подчеркнули, что доверяют французским властям и их тесному сотрудничеству с международными партнерами.

«Крокус Сити Холл» был атакован вечером 22 марта. Террористы, вооруженные автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. По предварительным данным, жертвами теракта стали 144 человека, более трехсот пострадали.

Олимпиада в Париже будет проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года. Россияне и белорусы смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также представители командных видов спорта.