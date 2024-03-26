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12:21, 26 марта 2024Силовые структуры

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Мосгорсуд оставил под стражей режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Московский городской суд оставил под стражей режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Мосгорсуд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда о продлении ареста фигуранткам. Они будут находиться в СИЗО до 10 апреля.

Беркович и Петрийчук задержали 4 мая 2023 года. Они обвиняются в оправдании терроризма. Причиной стал их спектакль «Финист — Ясный сокол», рассказывающий о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Режиссер и драматург вину не признают.

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      Екатерина Кашурникова
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