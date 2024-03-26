Мужчина ранил туристку канцелярским ножом и изнасиловал ее в парке

В Новой Зеландии мужчина сел в тюрьму за изнасилование туристки в Оклендском ботаническом саду. Подробностями истории поделилось издание NZ Herald.

Инцидент произошел в январе 2023 года. Когда 23-летняя путешественница из Чили гуляла по парку, к ней подошел 27-летний Эмери Вудс. Сначала он протянул ей руку и поцеловал в щеку, а когда девушка отказалась идти на контакт, выхватил канцелярский нож и потащил ее к деревьям. Несмотря на крики туристки, мужчина надругался над ней, а в процессе ранил ножом в шею.

Вудс скрылся, но полиция нашла его и арестовала. На судебном слушании в марте чилийка рассказала, что до сих пор страдает от психологических проблем. Теперь она пугается острых ножей и машинально прикасается к месту раны на шее, когда видит лезвия. Кроме того, девушка испытывает трудности в отношениях с мужчинами.

Злоумышленник признал вину. Суд учел это как смягчающее обстоятельство и приговорил мужчину к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы.

В Индии менеджер отеля изнасиловал туристку и сел в тюрьму на десять лет. Мужчина напал на 40-летнюю женщину, которая остановилась в гостинице, где он работал.