В Госдуме придумали новый повод для передачи бизнеса государству

Депутат ГД Диденко предложил новый критерий передачи бизнеса в управление власти

Действующие критерии для передачи иностранного бизнеса под временное управление Росимущества следует расширить. С соответствующим предложением к председателю правительства Михаилу Мишустину обратился глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, пишут «Известия».

Он объяснил, что поводом для реакции властей должно стать исполнение западных санкций компаниями, которые остаются на российском рынке и занимают значимое положение. По словам депутата, государство должно реагировать, если юридическое лицо де-юре является российским, но де-факто выполняет требование головного офиса.

Он привел в пример ситуацию, сложившуюся на «АвтоВАЗе». Компания не может наладить выпуск автомобилей в полной палитре цветов из-за того, что ему отказывают в поставках три ключевых компании в отрасли — BASF, AkzoNobel и PPG. При этом голландский AkzoNobel работает и зарабатывает в России, но только в тех сферах, на которые санкции не распространяются.

Попытки решить вопрос за счет поставок из Китая не слишком успешны, ведь те сами часто работают по лицензии европейских или американских брендов. А значит, в перспективе и на них рассчитывать не выходит.

Из-за этого, указывает Диденко, российские компании остаются в подвешенном состоянии и не понимают, могут ли они рассчитывать на поставки. Выход он видит в передаче под государственное управление таких лавирующих компаний, а также гарантировать приоритет в заказах оригинальным российским производителям, чтобы те занимали ниши.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов призвал поднять утилизационный сбор для иностранных автомобилей, чтобы те стали дороже. По его словам, другого способа справиться с китайской экспансией на российский авторынок нет, в нынешних условиях автомобили Lada конкуренцию проигрывают.

В марте президент России Владимир Путин отменил решение о передаче активов Danone и под госуправление. По сведениям СМИ, причиной стала готовность компании продать бизнес на предложенных условиях.