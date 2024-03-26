Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 26 марта 2024Наука и техника

НАСА и Boeing подтвердили сроки первого полета Starliner с экипажем

НАСА и Boeing: полет корабля Starliner с экипажем к МКС состоится не ранее 1 мая

Фото: NASA / Globallookpress.com

Первый полет корабля Starliner с экипажем к Международной космической станции (МКС) состоится не ранее 1 мая. Соответствующие сроки в ходе серии брифингов подтвердили НАСА и компания Boeing. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По данным сторон, подготовка к запуску корабля идет хорошо. В ходе первого полета Starliner с экипажем к МКС на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Члены экипажа проверят возможность ручного управления космическим кораблем при стыковке со станцией и маневрирование во время обратного путешествия на Землю.

«Это мечта летчика-испытателя, если хотите, все, что мы делаем, от начала до конца», — сказал Уилмор.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

Ранее издание сообщило, что НАСА перенесло первый полет пилотируемого корабля Starliner с экипажем к МКС на начало мая. Перенос произошел «из-за расписания работы космической станции», а не каких-либо проблем со Starliner.

Ранее корабль стартовал дважды без экипажа — 20 декабря 2019-го и 19 мая 2022-го. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена. Во втором Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине оценили сроки наступления России словами «совсем недолго осталось»

      Российский посол обсудит с США двусторонние отношения

      В Кремле заявили о готовности Украины «любыми методами» отобрать Крым

      В Германии подготовят обращение к России из-за теракта в «Крокусе»

      Стало известно о страхе жителей Львовской области перед мобилизацией

      В российском регионе произошла перестрелка

      Песков ответил на вопрос о реакции РФ на причастность Украины к теракту

      Российский дрон зафиксировал попытки ВСУ спрятать тела погибших военных

      Учительница два месяца занималась сексом с 15-летним подростком в школе

      Россиянам перечислили пять главных опасностей для слуха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше