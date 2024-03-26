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09:14, 26 марта 2024Ценности

Названа необходимая в гардеробе каждой женщины одежда

Ательер Тушева: в гардеробе каждой женщины должен присутствовать базовый пиджак

Фото: Laura Chouette / Unsplash

Российский ательер Екатерина Тушева назвала одежду, которая должна присутствовать в гардеробе каждой женщины. Комментарий на эту тему поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт призвала россиянок приобрести базовый пиджак, лучше всего черного цвета, поскольку он подойдет под большинство других оттенков, однако для вариативности можно отдать предпочтение и графиту, серому, бежевому, синему или красному цветам. Кроме того, необходимо подобрать качественные классические брюки в пару к пиджаку.

Что касается верхней одежды, следует купить тренч свободного кроя. «Чтобы можно было без труда под тренч надеть объемную кофту, пиджак, худи, свитера и так далее. Тренч должен с легкостью застегиваться, не сковывать и не стеснять движений», — высказалась собеседница издания и добавила, что данный предмет гардероба должен быть ниже колена.

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Кроме того, по словам Тушевой, важно обзавестись маленьким черным платьем. «Такой наряд будет уместен как на работе, так и на свидании, и даже торжестве», — пояснила она. Среди прочего в обиходе каждой женщины обязательно должны присутствовать светлые рубашки и джинсы свободного кроя.

«Не забудьте и про плотный вязаный свитер или лонгслив из натурального состава. Они заменяют нам классический пиджак, когда требуется утеплиться. А еще лонгслив или свитер отлично смотрятся под пиджаком, тренчем и создают тот самый неуловимый эффект многослойности. Предпочтение в тканях отдаем кашемиру, шелку или мериносу», — заключила ательер.

В январе стилист Екатерина Северная назвала россиянкам главный тренд 2024 года. Специалистка рассказала, что актуальными станут яркие цвета в одежде.

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      Карина Черных
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