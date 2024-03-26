Обвиняемого в расправе над матерью пятерых детей россиянина оправдали

В Петербурге суд оправдал мужчину, обвиняемого в убийстве многодетной женщины

Невский районный суд Санкт-Петербурга оправдал местного жителя Павла Искандерова, обвиняемого в расправе над гражданской женой — матерью их общих пятерых детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Искандеров был оправдан из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Сам мужчина вину в инкриминируемом ему обвинении не признал, за ним признано право на реабилитацию.

В отношении Искандерова было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему летальный исход. По версии следствия, в мае 2020 года он жестоко избил женщину сковородой, нанеся не менее пяти ударов по голове, рукам и ногам жертвы. Уточняется, что все произошло на глазах у их детей, а скорую и полицию вызвали соседи. Потерпевшая, по данным Telegram-канала «Mash на Мойке», являлась гражданской женой фигуранта. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли. Подозреваемого задержали.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области местный житель получил срок в колонии строгого режима за расправу над бывшей женой.